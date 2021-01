I risultati della 18^ giornata di Serie A: nel pomeriggio il Crotone ha accorciato e il Parma ha agganciato il Torino in classifica

Le disgrazie non vengono mai sole. E così dopo il pareggio per 0-0 contro uno Spezia ridotto in dieci fin dal settimo minuto, il Torino non trova consolazione – al termine di una domenica contraddistinta dalla decisione di esonerare Marco Giampaolo – dai risultati di Serie A. I granata restano terzultimi a pari punti col Parma. Ma a preoccupare è la vittoria del Crotone, che ha trionfato per 4-1 contro il Benevento (prossimo avversario dei granata) e ha accorciato ulteriormente la classifica: ora è a una sola lunghezza di distanza. I ducali, invece, vedono sfumare al 94′ la vittoria in casa del Sassuolo, a causa di un rigore di Djuricic. Si aspettano ora gli impegni di Genoa e Cagliari, entrambe a 14 punti. Il Grifone ospiterà l’Atalanta alle 18, i sardi affronteranno il Milan nel posticipo del lunedì.