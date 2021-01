Giampaolo può pagare con l’esonero il pari contro lo Spezia: il Torino si è quasi convinto a cambiare. La giornata sarà decisiva

Il futuro di Marco Giampaolo si decide all’indomani del pareggio casalingo contro lo Spezia. A caldo, subito dopo la partita e un summit con l’allenatore e il direttore sportivo Vagnati, il presidente del Torino Urbano Cairo aveva rassicurato, mentre lasciava in macchina lo stadio: “Se resta sulla panchina? Certo che resta”. Eppure, a freddo, le riflessioni si sono fatte più drastiche. E il cambio più probabile. La giornata sarà decisiva: in questi minuti sono in corso le valutazioni. Patron e ds sono in costante contatto e stanno prendendo in seria considerazione l’ipotesi di esonerare Giampaolo già tra oggi e domani, per dar modo all’eventuale successore di preparare la trasferta di Benevento in programma venerdì 22 gennaio alle 20.45.

Torino, la giornata ora per ora: può cambiare l’allenatore

Ore 12.45 Già questa mattina vi davamo conto dei possibili sostituti. I nomi caldi sono quelli di Davide Nicola, che nella scorsa stagione ha salvato il Genoa, e Moreno Longo, reduce proprio dalla separazione estiva con il Torino dopo la salvezza raggiunta. I contatti sono in corso, il nome prediletto dai vertici granata è proprio quello di Nicola, che però è ancora sotto contratto con il Grifone.

Ore 12.30 Giampaolo è sempre più a rischio: il Torino sta valutando l’immediato cambio in panchina dopo il vergognoso pari contro lo Spezia, arrivato dopo una partita condotta in undici contro dieci fin dal settimo minuto del primo tempo.