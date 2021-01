Il Toro torna al lavoro dopo lo 0-0 rimediato contro lo Spezia. Cottafava guida i granata in attesa di Nicola

Dopo un weekend ricco di novità, il Torino è tornato a lavoro sul campo del Filadelfia dove da pochi minuti è iniziato il primo allenamento in vista dell’ultimo match del girone di andata contro il Benevento. E la prima notizia di rilievo è che a dirigere la seduta di Belotti e compagni è Cottafava. Lo 0-0 rimediato contro lo Spezia nonostante la superiorità numerica è stato infatti la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha costretto la società a cambiare allenatore: fuori Giampaolo dentro Davide Nicola. Fino a poche ore fa, tuttavia, non era chiaro chi avrebbe diretto la seduta di allenamento e, in particolare, se i dettagli dell’accordo con quello che sarà il nuovo tecnico granata sarebbero stati messi a punto in tempo per permettere a Nicola di lavorare con la squadra già da oggi. Così non è stato, almeno per il momento: Nicola, di fatto, è arrivato proprio poco fa al Filadelfia e sta attualmente seguendo l’allenamento dei granata che, fino a quando non verrà ufficializzato non potrà allenare in prima persona. Tuttavia, non è da escludere che la sua presenza al campo di allenamento non coincida comunque con un primo incontro con quella che si appresta a diventare la sua nuova squadra.