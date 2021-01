L’allenamento del Torino al Filadelfia del 15 gennaio 2021: analisi tattica ed esercitazioni verso lo Spezia. Ma Bonazzoli…

Per capire se Federico Bonazzoli potrà essere arruolato almeno per la panchina in vista della partita contro lo Spezia bisognerà aspettare la rifinitura di domani mattina, cui seguirà l’annuncio dei convocati. L’attaccante è in forte dubbio e ancora nell’allenamento di questo pomeriggio ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto dei compagni. Giampaolo ha guidato il gruppo dapprima sottoponendo i calciatori all’analisi tattica, consueta, poi dirigendo un lavoro tecnico e una partitella.