Il direttore sportivo del Crotone Ursino ha parlato della salvezza e di Davide Nicola, nuovo tecnico del Toro: “Con noi ha fatto qualcosa di straordinario”

Il ds del Crotone Beppe Ursino è intervenuto a Radio Sportiva per parlare dell’obiettivo salvezza ma anche di Toro. Sì, perchè tra granata e calabresi, oggi, il punto in comune è Davide Nicola che proprio al Crotone ha raggiunto il miracolo salvezza e ora è chiamato a ripetersi anche con il Torino. E proprio su quello che tra qualche ora verrà ufficializzato come nuovo tecnico granata, Ursino ha confessato: “Il Torino prende un ottimo allenatore, che con noi ha fatto qualcosa di straordinario. Quell’anno ha avuto del miracoloso. Ma i granata avevano anche prima un allenatore bravo… Ora prende un grande tecnico“.

Il ds del Crotone: “Bonazzoli non vuole venire”

Ma il tecnico non è solo l’unico punto d’incontro, per così dire, tra le due realtà. In ballo infatti c’è anche il calciomercato e quelle voci che da qualche giorno girano attorno a Bonazzoli. “Cerchiamo di fare tre innesti perché la squadra va completata – ha dichiarato il ds – anche numericamente per dare qualità in più. Serve un giocatore rapido in attacco e un trequartista. Vediamo se arriverà anche un difensore, ma forse no”.

“Bonazzoli? Un giocatore che abbiamo seguito anche in estate, lo stiamo seguendo ma penso che però a Crotone determinati giocatori non vogliano venire“.