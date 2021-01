Adattamento ed equilibrio: così Davide Nicola è solito lavorare. Il Torino lo accoglie dopo l’esonero di Giampaolo: la prima a Benevento

Preparato di domenica, il ribaltone in casa Torino deflagrerà di lunedì. In giornata verrà ufficializzato l’esonero di Marco Giampaolo, già comunicato al tecnico e allo staff nella mattinata successiva al pareggio contro lo Spezia. Poi – logica conseguenza – verrà annunciato l’arrivo del successore: Davide Nicola. L’allenatore di Luserna San Giovanni, dopo la rescissione con il Genoa e si appresta a firmare l’accordo che lo legherà al Toro almeno fino al prossimo giugno. Da oggi, dunque, si metterà al lavoro per preparare la trasferta di Benevento. Ripartendo, verosimilmente, dal 3-5-2. Che è stato sì l’abito tattico di Mazzarri, Longo e – gioco forza – pure di Giampaolo, ma pure quello che ha caratterizzato l’avventura al Grifone di Nicola.

Nicola: “Non ho un’idea sola”. Si ripartirà dal 3-5-2

Non è un integralista, il classe 1973 (lo si scriveva già ieri nel profilo tracciato su queste pagine). In tutte le esperienze che fin qui ha intrapreso si è adatto al materiale a disposizione. “Non ho un’idea sola ma ho i miei principi”, diceva nella conferenza stampa di presentazione al Genoa. Su tutti l’equilibrio, che in rossoblu ha adottato come mantra per agguantare la salvezza. Pragmatismo al potere, con i dati di allenamenti e partita come utile guida per indirizzare il lavoro.

Il suo Genoa, come detto, era costruito sulla base di un 3-5-2, che talvolta il tecnico rendeva più offensivo inserendo l’ex Toro Iago Falque alle spalle delle due punte. Rispetto a Giampaolo, Nicola non è solito basare la costruzione su un palleggio prolungato: al Crotone, ad esempio, “ad ogni possesso, già il secondo passaggio doveva essere una verticalizzazione in avanti, o a cercare un centrocampista tra le linee o direttamente sugli attaccanti”, per usare proprio le sue parole (intervista a L’Ultimo Uomo del 26 febbraio 2018).

Meno palleggio, più verticalità: così può cambiare il Torino

Se dunque a centrocampo sembra meno impellente la necessità di reperire un regista sul mercato, il Torino dovrà comunque trovare una mezzala di corsa che rimpiazzi Meité (lo ricordiamo: sono in corso contatti per Kurtic, ma ieri l’allenatore del Parma D’Aversa ha detto che non è in uscita). Per l’attacco, invece, potrebbe andare avanti la ricerca di un profilo da affiancare a Belotti. Al Grifone, Nicola ha spesso alternato le punte a disposizione: da Pinamonti a Sanabria, passando per Pandev, Destro e Favilli. Andrà compreso, per questo, l’apporto che potrà dare Simone Verdi: giocatore la cui collocazione in un attacco a due punte è di non facile lettura. Da oggi, Nicola ci penserà assieme ai suoi collaboratori.