Ha salvato Crotone e Genoa e nel 2006 è stato l’eroe della finale playoff contro il Mantova: ora Davide Nicola può tornare al Torino

“Dovremo sudarci la salvezza fino all’ultimo”: Davide Nicola parlava così, circa un anno fa, quando il Genoa lo chiamò per sistemare una classifica deficitaria, che avvicinava il Grifone alla retrocessione. Il Toro sta pensando a lui anche per questo: la gestione Giampaolo ha prodotto 13 punti in 18 partite, troppo poco per non essere invischiati nella zona calda. Il tecnico classe 1973, nato a Luserna San Giovanni – a 50 chilometri da Torino -, è uno specialista del lavoro sporco. Ha salvato i rossoblu l’anno scorso e nel 2017 ci era riuscito con il Crotone, con una rincorsa da record che portò in dote 20 punti tra aprile e maggio. Quel traguardo lo festeggiò tornando a casa, in bici: giunse al Filadelfia – da poco re-inaugurato – accolto dal popolo granata. Che non aveva dimenticato la notte dell’11 giugno 2006.

Il gol col Mantova e il pragmatismo: il profilo

Era, quello, il primo Torino di Cairo. Per passare dalla B alla A doveva vincere contro il Mantova, in finale playoff. Nicola segnò il gol del 3-1 ai supplementari e mandò in visibilio il Delle Alpi. Da calciatore fu l’unica stagione in granata, per lui. Chiusa con i brividi, mica male.

Da allenatore ha girovagato. Lumezzane, poi Livorno (promozione in cadetteria, esonero e subentro in A, con amara retrocessione finale), Bari e appunto Crotone. Dopo la non esaltante avventura all’Udinese – subentrato e poi esonerato -, è arrivato il Genoa, che nonostante la permanenza nella categoria ha scelto di dargli il benservito a fine campionato, puntando su Maran. Ora l’occasione potrebbe dargliela il Torino, a caccia di pragmatismo per evitare una retrocessione che sarebbe drammatica.

Nicola, d’altronde, è uno che mette l’obiettivo davanti a tutto e le caratteristiche dei calciatori prima dei concetti: si è adattato, ovunque è andato. Certo, l’abitudine a lavorare con la difesa a tre o a cinque è uno dei motivi che stanno spingendo il Torino a offrirgli la panchina. Ma c’è di più: c’è un tecnico di lotta e pensiero. Che, sperano i vertici granata, possa scrostare via la negatività.