“Certo che Giampaolo resta” ha affermato Cairo dopo Torino-Spezia, ma la panchina dell’allenatore è tornata a tremare

Marco Giampaolo è ancora l’allenatore del Torino: probabilmente nemmeno lo stesso tecnico, quando la scorsa estate spiegava di avere bisogno di tempo per insegnare la sua idea di calcio, immaginava che gli sarebbe stato concesso di restare così a lungo in panchina nonostante il terzultimo posto in classifica e una serie di prestazioni pessime. Addirittura imbarazzante quella di ieri contro uno Spezia in dieci dal 6′. Eppure, a fine partita, l’allenatore ha incassato ancora una volta la fiducia di Urbano Cairo: fiducia però a tempo.

Torino: per Giampaolo conferma a tempo

“Certo che Giampaolo resta” ha dichiarato il presidente prima di lasciare lo stadio, ma a chi gli ha chiesto quanto altro tempo avrebbe avuto l’allenatore Cairo ha preferito non rispondere: ha chiuso la portiera della propria auto e ha lasciato l’Olimpico Grande Torino. L’idea di provare a dare una svolta alla stagione con un cambio in panchina è tornata nella mente del patron, che già nelle scorse settimane aveva dichiarato: “Finiamo prima questo mese di gennaio e poi faremo tutte le considerazioni generali del caso”. Entro la fine del mese il Torino giocherà ancora due partite: venerdì contro il Benevento, una settimana dopo contro la Fiorentina. Ma l’ultima di Giampaolo in panchina potrebbe essere proprio la prossima.

Torino: i possibili sostituti di Giampaolo

Con Roberto D’Aversa che è tornato sulla panchina del Parma, per l’eventuale sostituzione di Giampaolo il principale candidato è Davide Nicola: che negli ultimi anni è riuscito a salvare prima il Crotone (in maniera miracolosa), poi il Genoa (club a cui è ancora legata contrattualmente). Qualche possibilità di tornare ce l’ha ancora Moreno Longo, ma dopo essere stato scaricato malamente alla fine dello scorso campionato vorrebbe garanzie per il futuro e un contratto che non termini a giugno. Nelle ultime ore hanno iniziato a rincorrersi anche voci su un possibile ritorno di Gian Piero Ventura che, a differenza di Nicola e Longo, non sarebbe però gradito alla piazza.