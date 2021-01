Cairo: "La strada è giusta, abbiamo dimostrato di essere compatti e vogliosi" - Toro.it

Dopo la partita pareggiata contro il Verona, Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport

Ha lasciato lo stadio intorno alle 19 e non si è fermato a parlare con i giornalisti dopo l’1-1 tra il suo Torino e il Verona, Urbano Cairo ha però rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport sul pareggio ottenuto dalla formazione granata. “Abbiamo aggiunto un buon punto alla classifica dimostrando di saper essere una squadra compatta e vogliosa. Avevamo voglia di fare bene e ne è uscito un risultato che può essere soddisfacente, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Certamente ho l’impressione che abbiamo preso la strada giusta, ma dobbiamo continuare così e dobbiamo fare tanti altri punti” ha dichiarato il patron granata.

Cairo: “Finiamo gennaio, poi faremo tutte le considerazioni del caso”

Cairo ha poi parlato anche dei prossimi impegni del Torino: “Ci aspetta un ciclo di partite molto impegnative ma anche molto importanti, a cominciare dal doppio impegno contro il Milan nel quale dobbiamo giocare in maniera seria, sia in campionato come in Coppa Italia. Successivamente il calendario ci presenterà altre sfide significative, come ad esempio contro lo Spezia e la Fiorentina in casa: per cui, dico, finiamo prima questo mese di gennaio e poi faremo tutte le considerazioni generali del caso, a partire dalla crescita della squadra e sulla situazione di classifica che avremo raggiunto”.