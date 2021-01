Torino-Hellas Verona: dove vederla in tv e streaming - Toro.it

La sfida Torino-Hellas Verona delle 15 sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv: ecco il canale

Torino-Hellas Verona è la sfida che vedrà i granata impegnati al Grande Torino alle 15, dopo il successo di tre giorni fa al Tardini di Parma che ha restituito un po’ di serenità alla squadra di Giampaolo. La partita di oggi del Toro sarà trasmessa su Sky: Torino-Hellas Verona si vedrà su Sky Sport, canale 255 e in streaming su Sky Go e su Now Tv. Nel triennio in corso (2018-2021), Sky detiene i diritti di sette delle dieci partite di Serie A, mentre Dazn le restanti tre.