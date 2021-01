Dopo aver raccolto i 3 punti contro il Parma, il Toro cerca la prima vittoria in casa del campionato contro l’Hellas Verona

Il Torino di Giampaolo scenderà in campo domani pomeriggio per affrontare l’Hellas Verona di Juric che, attualmente, si trova all’ottavo posto in classifica con 23 punti. La squadra di Giampaolo insegue la prima vittoria in casa in questo campionato. Per il momento le uniche due vittorie da parte di Belotti e compagni sono state la prima a novembre a Marassi contro il Genoa e la seconda domenica scorsa a Parma. Il Toro vuole dare continuità alla vittoria e cercare di mantenere la porta inviolata. Al Grande Torino il Toro ha subito finora 17 reti delle 32 incassate fino ad oggi dalla squadra granata.

Il cammino del Torino in casa

A Torino, tra le mura amiche, Belotti e compagni hanno raccolto 0 vittorie, 3 pareggi e ben 4 sconfitte. I granata allo stadio Grande Torino hanno pareggiato a inizio novembre con il Crotone, match che terminò 0-0; l’unica altra partita oltre a quella di Parma nella quale Sirigu non ha dovuto raccogliere il pallone in rete. L’altro pareggio in casa è arrivato il 20 dicembre contro il Bologna di Mihajlovic. Quella sfida finì 1-1, con il Toro che fu in grado di portarsi in vantaggio grazie a Verdi ma poi la squadra rossoblù agguantò il pareggio con gol dell’ex Soriano. Una delle tante rimonte subite in questa stagione dal Toro. Invece le sconfitte arrivarono con l’Atalanta la seconda di campionato, con il Cagliari, la Lazio e l’ultima in casa è arrivata il 12 dicembre contro l’Udinese, incontro che termino 2-3 per i bianconeri. Certamente una vittoria domani pomeriggio renderebbe ancora più sicura la posizione di mister Giampaolo.

Verona: unica sconfitta fuori casa contro il Parma

Gli scaligeri hanno un ottimo rendimento fino ad adesso in trasferta. Per il momento la squadra di Juric ha raccolto soltanto una sconfitta lontano da Verona, quella avvenuta alla terza giornata di campionato contro il Parma, con gli emiliani che si imposero per 1-0 con gol di Kurtic, messo a segno dopo solo un minuto di gioco. I tre pareggi fuori casa sono arrivati contro Juventus, il Milan capolista e a Firenze contro la Fiorentina. Lontano da Verona l’Hellas ha vinto in tre occasioni: contro Atalanta, Lazio e nell’ultimo match contro lo Spezia, incontro vinto 0-1 dai gialloblù con uno spettacolare gol in rovesciata di Zaccagni, giovane talento classe ’95, all’Hellas Verona dal 2013, che in questa stagione sta mettendo decisamente in risalto tutte le sue qualità.