LIVE Torino-Bologna: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Bologna, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Bologna è l’ultima partita casalinga della squadra granata in questo 2020. Una partita da non sbagliare per la squadra di Marco Giampaolo che, al momento, condivide l’ultimo posto in classifica con il Crotone (ieri sconfitto per 3-1 dalla Sampdoria). Il Torino è reduce da tre sconfitte consecutive: 2-1 nel derby, 3-2 contro l’Udinese e 3-1 contro la Roma. Il Bologna invece nell’ultimo incontro ha pareggiato in rimonta per 2-2 contro lo Spezia (fallendo al 96′ il rigore del possibile 3-2). Il calcio d’inizio della partita è in programma per le 12.30: segui Torino-Bologna in diretta su Toro.it.

Torino-Bologna: il prepartita in diretta

Ore 10.15 Mancano oltre due ora all’inizio della partita fra il Torino e il Bologna e le due squadre non sono ancora arrivate allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il match contro la formazione emiliana Giampaolo deve fare a meno di Singo e Ansaldi sulle fasce (il primo è squalificato, il secondo infortunato) ma ha recuperato in attacco sia Zaza che Verdi, assenti nelle ultime settimane a causa di alcuni infortuni. Tra i pali dovrebbe tornare Sirigu, dopo che giovedì contro la Roma era stato Milinkovic-Savic a proteggere la porta granata: le formazioni ufficiali sono attese intorno alle ore 11.30.

Torino-Bologna: le probabili formazioni

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Edera, Meité, Rincon, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Buongiorno, Celesia, Izzo, Nkoulou, Gojak, Segre, Bonazzoli, Verdi, Zaza. Allenatore. Giampaolo.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Dominguez, Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione. Breza, Calabresi, Denswil, Dijks, Khailoti, Baldursson, Poli, Schouten, Svanberg, Ruffo Luci, Pagliuca, Rabbi, Vergani. All. Mihajlovic.

Torino-Bologna: dove vederla in TV e in streaming

La partita Torino-Bologna, in diretta streaming è trasmessa da DAZN (la partita può essere seguita dagli abbonati su computer o tablet, smartphone e smart TV attraverso l’apposita app). Il match è trasmesso anche in diretta TV sul canale Sky Dazn1 (canale 209).

Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Torino-Bologna: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 12.30