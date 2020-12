Primo tempo / Torino-Bologna 0-0: la traversa salva il Toro - Toro.it

Svanberg fa tremare il legno, il Torino si salva ma perde Bonazzoli per infortunio: il primo tempo di Torino-Bologna

La partita è viva sin dalle prime battute. Giampaolo torna al suo 4-3-1-2, con Lukic trequartista e Gojak mezzala. I granata partono forte ma rischiano in ripartenza. Palacio, al settimo, si ritrova solo davanti a Milinkovic-Savic, che è bravo a chiudere lo specchio e a stornare in corner. Tre minuti dopo Svanberg coglie una clamorosa traversa con un destro da fuori area, ma sull’azione seguente è il Toro a reclamare: Belotti e De Silvestri si allacciano in area e il Gallo non riesce a raggiungere in spaccata un cross di Rincon. Pasqua non fischia il rigore, il VAR conferma. La partita, poi, rallenta. Il Torino perde Bonazzoli per infortunio (al suo posto Verdi), Lyanco si fa ammonire e salterà il Napoli per squalifica. Ma le occasioni latitano. In chiusura di tempo ci prova Belotti: da fuori, caparbio, calcia centrale. Ed è l’ultimo sussulto.