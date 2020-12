Torino-Bologna, la moviola in diretta: De Silvestri affossa Belotti in area ma si gioca - Toro.it

La moviola in diretta di Torino-Bologna, 13a giornata di Serie A 2020/2021: dirige la partita Pasqua, al Var c’è Maresca

Tredicesima giornata del campionato di serie A 2020/2021, allo stadio Olimpico Grande Torino si gioca la partita Torino-Bologna. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulle decisioni arbitrali più discusse della sfida. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Calliari oltre che dal quarto uomo La Penna. Al VAR ci saranno invece l’arbitro Maresca e il suo assistente Galetto. Ecco la moviola di Torino-Bologna.

Torino-Bologna: la moviola in diretta

10′ BELOTTI CHIEDE UN RIGORE: De Silvestri affossa Belotti in area, non consentendogli la deviazione sul cross di Rincon. Per l’arbitro è tutto regolare. Anche il Gallo tratteneva inizialmente la maglia del terzino del Bologna.