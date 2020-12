Torino-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Giampaolo e Mihajlovic

Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna, 13^ giornata di Serie A 2020/2021: Giampaolo sceglie

Marco Giampaolo tiene ancora in panchina Salvatore Sirigu. E’ questa la scelta più eclatante nelle formazioni ufficiali di Torino-Bologna. Tra i pali va ancora Milinkovic-Savic, che già contro la Roma era stato il titolare. I granata sono stravolti dalle assenze sulle fasce. Per questo, il tecnico potrebbe anche optare per il ritorno al 4-3-1-2, anche se la scelta sarà da appurare nei primi minuti di gioco. Meité parte dalla panchina, c’è Gojak titolare: in attacco Belotti, che oggi compie 27 anni, fa coppia con Bonazzoli. Titolare anche Izzo, che in campionato non giocava dal primo minuto dalla prima giornata, trasferta a Firenze.

Torino-Bologna, le formazioni ufficiali

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Bonazzoli. A disposizione. Sirigu, Rosati, Buongiorno, Celesia, Edera, Nkoulou, Meitè, Segre, Vojvoda, Verdi, Zaza. Allenatore. Giampaolo.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Svanberg, Tomiyasu; Dominguez, Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione. Breza, Calabresi, Denswil, Dijks, Khailoti, Baldursson, Poli, Schouten, Palacio, Ruffo Luci, Pagliuca, Rabbi, Vergani. All. Mihajlovic.