Le ultime dall'Olimpico: fuori Sirigu, Nkoulou e Rincon, Buongiorno titolare - Toro.it

Nella formazione del Torino contro la Roma come da indiscrezioni c’è Milinkovic-Savic: cambiano difesa e centrocampo, dal 1′ Buongiorno e Gojak

Ribaltone, come da indiscrezioni. Nel Torino che stasera affronterà la Roma non c’è in porta Sirigu, in difesa rientra Bremer ma non ci sono né Nkoulou né Rodriguez. Con il duo brasiliano c’è Buongiorno. In mezzo confermati Meité e Linetty ma c’è Gojak al posto di Rincon. Lukic giocherà avanzato alle spalle di Belotti in una sorta di 3-5-1-1.

Le formazioni di Roma-Torino: chi gioca

Ecco le formazioni:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. A disposizione: Farelli, Mirante, Karsdorp, Juan Jesus, Pedro, Fazio, Mayoral, Kumbulla, Perez, Diawara, Darboe, Calafiori. Allenatore: Fonseca

Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Meite, Gojak, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti. A disposizione: Rosati, Sirigu, Izzo, Segre, Rodriguez, Ansaldi, Edera, Bonazzoli, Nkoulou, Vianni, Rincon. Allenatore: Giampaolo