Roma-Torino, i convocati: numerosi assenti per Giampaolo

I convocati di Fonseca e Giampaolo per Roma-Torino, posticipo della 12^ giornata di Serie A 2020/2021, che si giocherà all’Olimpico giovedì 17 dicembre

Si giocherà alle 20.45 di giovedì 17 dicembre, Roma-Torino, posticipo della 17^ giornata di Serie A 2020/2021. I granata di Giampaolo sono in piena crisi di risultati e sono stati raggiunti, in classifica, dal Crotone, che pareggiando in casa dell’Udinese si è portato a 6 punti. I giallorossi sono invece reduci dal roboante 5-1 di Bologna, che ha messo in mostra tutti i punti di forza della squadra di Fonseca. Ecco i convocati dei due allenatori per la sfida dell’Olimpico.

Convocati Roma-Torino, le scelte di Fonseca

Tra i convocati di Fonseca ritornano Kumbulla e Mancini, Smalling e Pedro, tornato dalla squalifica.

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Mancini, Fazio, Kumbulla, Smalling, Peres, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez

Convocati Roma-Torino, le scelte di Giampaolo

Sono 22 i giocatori che Giampaolo ha scelto di portare a Roma. Restano assenti Ujkani, Murru, Zaza, Millico e Verdi tra le fila granata.

Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Vianni