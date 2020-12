Rodriguez: "Il ritiro? Non mi piace e non piace ai giocatori" - Toro.it

Le parole di Ricardo Rodriguez prima di Roma-Torino, sfida che lo vedrà partire dalla panchina questa sera

Prima del fischio d’inizio, Sky ha intervistato Ricardo Rodriguez – che però partirà dalla panchina – che ha parlato soprattutto del ritiro. “Il ritiro non piace ai giocatori e neanche a me piace”. Poi sulla partita di stasera: “La Roma gioca un bel calcio, ha giocatori forti che hanno vinto tante partite. Noi dobbiamo fare meglio per vincere la partita”.