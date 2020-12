Vagnati: "Sirigu? Nessun caso, ma deve restare solo chi ne ha voglia" - Toro.it

Prima dell’inizio di Roma-Torino ha parlato ai microfoni di Sky il dt Davide Vagnati: “Ho grande stima in Giampaolo”

Il dt del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Sky prima dell’inizio della partita contro la Roma: “I tanti cambi di formazione? Si parla sempre di gruppo, ne abbiamo parlato spesso anche in questi giorni. Nei momenti di diffoltà deve uscire la competenza, noi abbiamo tante partite ravvicinate e oggi il mister ha fatto quelle scelte. Speriamo che questi ragazzi ci diano delle soddisfazioni”.

Vagnati: “Io non credo nei ritiri ma a volte sono necessari”

Poi su Giampaolo: “Giampaolo questo momento difficile lo sta vivendo con dispiacere. Se abbiamo questa classifica e perché ci meritiamo questo, non cerchiamo alibi. Dobbiamo cambiare passo il primo possibile e sono convinto che ne usciremo insieme a Giampaolo. Con Marco abbiamo un confronto quotidiano, ho una grande stima nei suoi confronti, lo ritengo un grande uomo oltre che un grande allenatore. Poi la formazione la deve fare lui, non sarebbe corretto se dovessi intervenire io”.

Il dt granata ha parlato anche di Sirigu: “Con Sirigu non succede niente, è una scelta tecnica dell’allenatore. Non c’è nessun problema con lui. Il mister è chiamato a fare delle scelte e ha deciso di far giocare Milinkovic-Savic che è un portiere che ha grandi qualità. Se potrebbe andare via a gennaio? Non voglio troppo soffermarmi a parlare di Sirigu, lui ci tiene al Torino, è da tanti anni qua. Io però penso che uno debba rimanere solo se ne ha voglia per costruire qualcosa insieme”.

Infine, sul ritiro: “Io ai ritiri non ci credo, alla Spal non facevamo neanche i ritiri prepartita. Però ci sono dei momenti in cui bisogna responsabilizzarsi per dare qualcosa in più”.