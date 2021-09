Dopo il Verona, anche il Cagliari cambia allenatore: esonerato Leonardo Semplici e va via anche il ds Capozucca

Non solo al Verona, dopo la terza giornata di campionato anche al Cagliari c’è un cambio in panchina: Leonardo Semplici è stato esonerato. Ma può lasciare il club rossoblù anche il ds Stefano Capozucca che in estate aveva voluto confermare in panchina l’ex allenatore della Spal. “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi ed i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini“.