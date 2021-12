I giocatori del Cagliari vogliono interrompere il digiuno: rischiesto il ritiro anticipato alla società in vista del Torino

Nelle ultime tre partite ha raccolto tre risultati utili consecutivi, nessuno di questi è però una vittoria. La prima ed unica vittoria del Cagliari è datata 17 ottobre contro la Sampdoria. Da lì, il nulla. Il Torino, tredicesimo con i suoi diciotto punti, costiuisce una minaccia concreta per Mazzarri ed i suoi, che vogliono mettere la parola “fine” al periodo nero in corso. I giocatori quindi, dopo un confronto in spogliatoio, hanno richiesto il ritiro anticipato alla società per ritrovare coesione ed intensità. Ecco il motivo per cui da ieri la squadra è nel suo centro sportivo, dove trascorrerà anche i prossimi due giorni, fino alla partita di lunedì.