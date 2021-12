Nuova perquisizione in casa Juventus, la Procura cerca la “carta segreta di Cristiano Ronaldo”. C’è anche un nuovo indagato: l’avvocato Cesare Gabasio

Non si arresta l’indagine ai danni della Juventus per presunto falso in bilancio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Anzi, si allarga e spunta il nome di una settimo indagato: secondo quanto riportato dall’Ansa si tratterebbe dell’avvocato Cesare Gabasio, che si andrebbe ad aggiungere a quelli di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e altri tre dirigenti. L’avvocato Gabasio è il protagonista di un’intercettazione telefonica in cui, parlando con l’attuale ds bianconero Federico Cherubini, parla dell’ormai famosa “carta segreta di Cristiano Ronaldo” che non deve essere scoperta.

Caso Juventus: l’intercettazione dell’avvocato Gabasio

Come riportato da Calciomercato.com, nell’intercettazione telefonica della Guardia di Finanza l’avvocato Gabesio dichiara: “Ti dico solo questo: ho fatto un discorso col pres (verosimilmente Agnelli ndr.). Gli ho detto che io non arriverei a fare la causa contro di loro. Fede, ti spiego solo perché noi abbiamo quella carta lì che tecnicamente non deve esistere. Se salta fuori ci saltano tutti alla gola sul bilanci…i revisori e tutti…poi magari dobbiamo fare una transazione finta… Non arriverei all’estremo di fare una causa perché poi quella carta lì che loro devono tirare fuori non è che ci aiuti tanto a noi”.