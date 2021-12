Giudice Sportivo / Nessuno squalificato in casa Cagliari, sarà Singo l’unico giocatore a saltare per la squalifica la partita di lunedì

Dopo il cartellino rosso ricevuto contro l’Empoli, Wilfried Singo è stato squalificato per una giornata di campionato e salterà quindi la partita contro il Cagliari: nessun assente per squalifica invece tra le fila della formazione di Walter Mazzarri. E’ invece entrato in diffida Ola Aina, al prossimo cartellino giallo ricevuto scatterà inevitabilmente lo stop di un turno anche per lui. Riguardo a Torino-Empoli da segnalare lo stop inflitto dal Giudice sportivo al ds Pietro Accardi, reo di aver contestato platealmente una decisione arbitrale e la multa da 2.000 euro che il Torino dovrà pagare per aver ritardato di due minuti l’inizio della gara.

Giudice sportivo: gli squalificati della 15a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Molina e Wallace (Udinese), Patric (Lazio), Singo (Torino)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Abraham e Karsdorp (Roma), Colley (Sampdoria), Ampadu (Venezia).