Il terremoto che sta avvenendo in casa bianconera, potrebbe avere anche degli effetti sul piano sportivo, con multe o punti di penalizzazione

Non è affatto un periodo facile quello che sta passando la Juventus. Infatti, dopo le dimissioni dell’intero CdA, la Procura Federale continua le indagini e potrebbero esserci conseguenze anche sul piano sportivo. Le carte dell’inchiesta Prisma sono da due giorni nelle mani del procuratore capo Giuseppe Chinè, che deve ora analizzarle e capire se si può riaprire l’inchiesta. Questa inchiesta è stata aperta per setacciare i conti dei bianconeri, e ha sotto la lente di ingrandimento le plusvalenze e gli stipendi.

Come procede l’inchiesta

Per quanto riguarda le plusvalenze, come nel caso di Chievo Verona e Cesena, si stanno cercando elementi tali da provare l’illecito, visto che Agnelli, Nedved, Cherubini, Paratici e Arrivabene furono già assolti all’epoca dei fatti tra il 2019 e il 2021. Per quanto riguarda invece gli stipendi, il filone può essere riconosciuto come elemento nuovo della prima indagine, a causa della carta privata sottoscritta con Ronaldo e gli stipendi sospesi per Covid.

Le possibili sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni di tipo sportivo, l’ambito è certamente più complicato. Si tratta però di “penalizzazione di uno o più punti in classifica” oppure di “retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza e dunque il passaggio alla categoria inferiore”. Anche i giocatori rischiano, per quelli coinvolti si parla di “squalifica di durata non inferiore a un mese”. Se però la variazione in bilancio non fosse stata determinante per l’iscrizone in campionato, allora in tal caso si parlerebbe solo di una multa salata e di inibizione dei dirigenti coinvolti.