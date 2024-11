Decisiva la giornata di oggi per capire quali giocatori torneranno contro il Toro, in dubbio Kean e Cataldi, dovrebbe esserci Comuzzo

Palladino contro il Genoa ha dovuto rinunciare a tre pezzi pregiati della sua squadra, tre giocatori ai quali non ha mai voluto rinunciare se non costretto. Stiamo ovviamente parlando di Kean, Cataldi e Comuzzo. I primi due della lista non sono stati nemmeno convocati a causa dei rispettivi problemi fisici, il terzo invece è stato convocato ma l’allenatore non ha voluto rischiare e lo ha tenuto in panchina nella sfida contro i liguri. Ora in occasione della partita tra Torino e Fiorentina all’Olimpico Grande Torino Palladino spera di avere a disposizione tutti e tre i giocatori al meglio possibile. Se sembra sicura la presenza di Comuzzo che appunto già aveva seguito la partita con il Genoa in panchina non sono altrettanto scontate quelle degli altri due infortunati. La giornata di oggi sarà vitale per capire se la Fiorentina avrà a disposizione due armi importanti come Kean e Cataldi.

Kean e Cataldi: quanto sono importanti per la Fiorentina

Per sfortuna di Palladino e della Fiorentina ad essere in dubbio, in vista della partita di domani contro il Toro, sono due dei pilastri di questa squadra. In primis Danilo Cataldi, un giocatore in grado di dare grande equilibrio alla squadra, supportando le azioni offensive e aiutando la difesa a contenere gli attacchi avversari. Il mediano italiano è sempre stato titolare ed è anche riuscito a segnare 2 gol nella partita contro il Lecce. C’è poi Moise Kean, talento che alla Juve sembrava sprecato e veniva dato per finito ma che sembra aver ritrovato la forma con addosso la maglia Viola. L’attaccante 24enne infatti è già riuscito a segnare 4 gol e ha fornito anche un assist in queste prime 9 partite giocate. I gol sono arrivati contro il Monza, contro l’Atalanta e contro la Roma, squadra contro cui ha fatto doppietta. L’assist invece lo ha servito contro il Milan, permettendo alla squadra di vincere l’incontro per 2-1. Due giocatori evidentemente importanti che i granata sperano di non avere contro e che invece Palladino spera di rcuperare a tutti i costi.