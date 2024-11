La Fiorentina ha perso solo una partita in questa Serie A ed era in trasferta, i granata in casa invece hanno vinto 2 volte su 4 in casa

In questo avvio di campionato la Fiorentina è partita molto bene. Infatti la squadra condotta da Palladino ha perso solamente una partita, contro l’Atalanta in trasferta per 3-2. Sempre in trasferta la Viola ha pareggiato con squadre sulla carta più deboli come il Parma con cui hanno pareggiato 2-2 e l’Empoli contro cui non si è andati oltre lo 0-0. Tra le mura casalinghe invece i toscani hanno raccolto molti successi. Questo dimostra un’evidente difficoltà per la Fiorentina che soffre la lontananza dai propri tifosi e dal proprio stadio di casa. Difficoltà che c’era soprattutto all’inizio e che sembra essere stata risolta visto che nelle ultime due gare in trasferta la Viola ha sempre vinto, prima contro il Lecce in trasferta hanno vinto ben 0-6, e poi contro il Genoa per 0-1.

Il Toro in casa ha perso solo una volta

Ad affrontare la Fiorentina questa volta ci sono i granata che si sono resi protagonisti di un ottimo inizio di stagione ma sono andati calando. Tuttavia l’Olimpico Grande Torino rimane uno stadio difficile da espugnare per le squadre ospiti. Infatti la squadra guidata da Vanoli ha perso solamente una partita delle quattro giocate in casa. La partita persa è stata quella contro la Lazio e i biancocelesti hanno vinto 2-3. Delle restanti tre partite casalinghe la squadra piemontese ne ha vinte due, contro l’Atalanta alla seconda giornata per 2-1 e contro il Como alla nona giornata per 1-0, e ne ha pareggiata una contro il Lecce alla quarta giornata. Insomma, davanti ai propri tifosi il Toro tende a dare il meglio di sé mentre si è visto che, almeno all’inizio la Fiorentina soffriva un po’ le gare in trasferta. Il Toro sicuramente dovrà cercare di sfruttare questo vantaggio per battere una rivale che è in un periodo di forma strepitoso.