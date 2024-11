Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’11^ giornata di Serie A. Ilic al terzo giallo, dal prossimo entra in diffida

Dopo l’undicesima giornata di campionato, come di consueto, il Giudice Sportivo ha emesso le sue decisioni in vista della 12^ giornata. Nessun giocatore di Torino e Juventus sarà assente per squalifica. Nel corso di Torino-Fiorentina è stato mostrato a Ivan Ilic il terzo cartellino giallo della stagione e dal prossimo entrerà in diffida, stesso discorso per il bianconero Manuel Locatelli.

Il Giudice sportivo ha poi reso noto che “in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Hellas Verona, Lazio, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto

nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)”, ma il Torino non riceverà alcuna sanzione.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo l’11^ giornata

Calciatori Espulsi

Una giornata a: Adopo (Atalanta), Mina (Cagliari), Rocha Livramento (Hellas Verona)