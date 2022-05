L’a.d. di Lega Serie A annuncia la riproposizione del calendario che ha scandito la stagione appena conclusa

“Il calendario asimmetrico verrà riproposto” a comunicarlo è Luigi De Siervo, a.d. di Lega Serie A, ai microfoni del programma radio “La politica nel pallone”. “E’ uno strumento che consente maggiore elasticità – spiega De Siervo – a maggior ragione sarà necessario l’anno prossimo, caratterizzato da un Mondiale invernale e sfide nelle coppe europee molto compresse”. Una scelta dunque quella della Lega volta a preservare lo spettacolo di una Serie A chiamata anche a fare i conti con gli impegni delle italiane in coppa. “Le squadre di vertice che giocano coppe diverse non si incontreranno mai in quel periodo perché è impossibile trovare una data che funzioni – poi aggiunge – Il calendario asimmetrico ci permette di inserire partite interessanti in ogni weekend”. De Siervo ha approfittato dell’occasione anche per rendere noto che la Supercoppa Italiana “si giocherà ancora in Arabia Saudita” e che “la data sarà a gennaio”.