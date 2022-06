La piattaforma Dazn ha comunicato diverse novità rispetto alla scorsa stagione per quanto riguarda gli abbonamenti

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 ore per la stagione 2022/2023 la piattaforma Dazn adotterà diversi cambiamenti rispetto alla stagione che si è conclusa da poco. Dazn proporrà due diversi livelli di abbonamento: il primo è il pacchetto STANDARD da 29,99 € al mese, con il quale sarà possibile usare due dispositivi contemporaneamente nella stessa casa e con un massimo di due dispositivi registrati. La seconda opzione invece prevede un pacchetto PLUS da 39,99€ al mese. Scegliendo questo pacchetto sarà possibile utilizzare due dispositivi anche distanti ed avere un massimo di 6 dispositivi registrati. Le modifiche saranno effettive a partire dal 2 agosto 2022. Chi è già abbonato fino a quella data, continuerà a pagare la cifra spesa nella stagione precedente. Poi, a partire da agosto, l’abbonamento si rinnoverà alle nuove condizioni standard da € 29,99 mensili. Questo vale anche per chi nella stagione 2021/22 pagava € 19,99 al mese. Da settembre poi sarà possibile passare al piano di abbonamento PLUS, dall’area “il mio account” sull’app DAZN o sul sito.