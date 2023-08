Dopo le contestazioni in Milan-Torino, l’arbitro Mariani è stato designato come quarto uomo per Napoli-Lazio

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A. Sarà Chiffi ad arbitrare Torino-Genoa, mentre c’era interesse per quanto riguardava la situazione di Mariani. L’arbitro di Milan-Torino, contestato per aver assegnato ai rossoneri due rigori dubbi, è stato confermato da Rocchi, il quale lo ha inserito come quarto uomo nel big match tra Napoli e Lazio.