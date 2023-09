L’avversario del Torino alla terza giornata è il Genoa: la squadra di Gilardino ha battuto la Lazio in trasferta

Manca poco e il Toro scenderà in campo per la terza giornata. Nonostante un solo punto in due partite, il calciomercato sarà chiuso e tutti i pensieri saranno sul campo. Appuntamento alle ore 18:30 di domenica 3 settembre, allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Genoa. I liguri hanno conquistato la promozione guidati da Alberto Gilardino, che è stato confermato anche in Serie A. Nella prima giornata di campionato i rossoblù hanno deluso, cadendo in casa per 4-1 contro la Fiorentina. Poi però il Genoa si è rifatto alla grande, battendo per 1-0 in trasferta la Lazio all’Olimpico. Torino che quindi deve fare molta attenzione: affronterà sì una neopromossa, ma che ha più punti e galvanizzata dalla vittoria a Roma. Inoltre i granata non vincono in casa da marzo scorso.

Un nuovo Genoa per la Serie A

Sono tanti i volti nuovi arrivati in rossoblù, dopo la conquista della massima categoria. In attacco sono arrivati due mancini pericolosi come Malinovskyi (dal Marsiglia) e Junior Messias (dal Milan), ma soprattutto l’attaccante italo-argentino Mateo Retegui. Con il numero 19 sulle spalle ha deciso la sfida contro la Lazio. Anche il portiere è una novità per la Serie A: Josep Martinez. Classe 1998, è arrivato dal Lipsia a titolo definitivo, dopo essere stato in prestito lo scorso anno sempre in Liguria in Serie B. In difesa è rientrato dal prestito alla Cremonese Johan Vasquez, mentre il centrocampo è guidato dall’olandese ex Roma Strootman.