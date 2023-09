È scoppiato il caso Dia in casa Salernitana: al giocatore, non convocato contro il Lecce, è anche stato tagliato lo stipendio

Situazione da monitorare in casa Salernitana, quando manca poco più di una settimana alla sfida contro il Torino. I campani non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, come dimostrano i due punti ottenuti nelle prime tre giornate, ma c’è di più. Alla vigilia della sfida contro il Lecce, infatti, è scoppiato un caso che ha coinvolto e destabilizzato tutto l’ambiente granata, parallelo alla chiusura del mercato. Il giorno prima della sfida, infatti, il ds Morgan De Sanctis si è presentato in conferenza stampa parlando della situazione Dia, ammonendo il giocatore per gli atteggiamenti messi in mostra dopo un’offerta arrivata dalla Premier League nell’ultima notte di mercato. L’ex portiere di Roma e Napoli ha annunciato che il senegalese non sarebbe stato della partita perché “C’è bisogno di gente motivata a lottare con la squadra in questo momento”, e l’ex Villareal non sembra averla presa molto bene.

Il taglio dello stipendio

Oltre al danno, anche la beffa. Non solo il giocatore non è stato venduto al Wolverhampton, che gli avrebbe offerto di più, ma ha anche subìto un lieve taglio dello stipendio a mercato chiuso e dopo la partita contro il Lecce. Come riportato da Il Mattino, infatti, il club campano ha deciso di decurtare il 15% del prossimo stipendio mensile, pari a circa 30 mila euro. Cifra ovviamente irrisoria, ma che comunque mette in mostra come la situazione a Salerno non sia delle migliori. Ora è atteso un cambio di atteggiamento da parte dell’attaccante, che in caso contrario potrebbe addirittura rimanere in tribuna fino a gennaio, con il rischio di perdere anche la convocazione in Coppa d’Africa. Insomma, in questa settimana si capirà come si evolverà il tutto, ma intanto il Torino agisce da spettatore interessato. Non avere Dia contro in campo sarebbe sicuramente una notizia importante, date le qualità del giocatore.

Le parole del Presidente Iervolino

Anche il Presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è intervenuto sul tema, parlando espressamente della situazione: “Mi impegnerò personalmente, parlerò col giocatore. Sono cose che capitano nel calcio, il giocatore sentendo le campane della Premier League avrebbe forse voluto andare via, ma ci sta. Noi abbiamo investito molto su di lui, è un giocatore importante e sono convinto che il caso rientrerà. Certo, meglio se non fosse capitato, ma non facciamone un dramma. La multa mi sembra una cosa giusta, la Salernitana è una società seria, ama e protegge i suoi calciatori, siamo gentili ma abbiamo delle regole che devono valere per tutti”.