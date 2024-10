Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 10ª giornata di Serie A: Roma-Torino sarà arbitrata da Fabbri

Neanche il tempo di terminare la 9ª giornata di campionato, che si pensa subito alla successiva. È in programma infatti l’unico turno infrasettimanale di questa Serie A, che prenderà il via da martedì, e l’AIA ha già reso note le designazioni arbitrali per il 10° turno. Roma-Torino, posticipo di giornata, è stato affidato a Fabbri, che sarà assistito da Mazzoleni al Var.

Le designazioni arbitrali

CAGLIARI – BOLOGNA Martedì 29/10 h.18.30

FOURNEAU

FONTEMURATO – BARONE

IV: ARENA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MAZZOLENI

LECCE – H. VERONA Martedì 29/10 h.18.30

MARIANI

CARBONE – ROCCA

IV: CREZZINI

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

MILAN – NAPOLI Martedì 29/10 h.20.45

COLOMBO

BERTI – VECCHI

IV: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

EMPOLI – INTER Mercoledì 30/10 h.18.30

MARCHETTI

SCATRAGLI – MORO

IV: MASSIMI

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

VENEZIA – UDINESE Mercoledì 30/10 h.18.30

MASSA

RASPOLLINI – BITONTI

IV: FELICIANI

VAR: PEZZUTO

AVAR: GUIDA

ATALANTA – MONZA Mercoledì 30/10 h.20.45

PICCININI

CAPALDO – D’ASCANIO

IV: GIUA

VAR: PATERNA

AVAR: CAMPLONE

JUVENTUS – PARMA Mercoledì 30/10 h.20.45

ZUFFERLI

MASTRODONATO – DI GIOIA

IV: AYROLDI

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA

GENOA – FIORENTINA Giovedì 31/10 h. 18.30

CHIFFI

BACCINI – ROSSI M.

IV: COLLU

VAR: LA PENNA

AVAR: MAGGIONI

COMO – LAZIO Giovedì 31/10 h. 20.45

PAIRETTO

IMPERIALE – ROSSI C.

IV: GALIPO’

VAR: AURELIANO

AVAR: SERRA

ROMA – TORINO Giovedì 31/10 h. 20.45

FABBRI

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: TREMOLADA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO