Al termine della 9^ giornata di Serie A, come di consueto, il Giudice Sportivo ha emesso le sue decisioni in vista della 10^ giornata. Hermoso, difensore della Roma, salterà Roma-Torino. Espulso contro la Fiorentina per doppio giallo. Di seguito, tutte le decisioni.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Giocatori espulsi

Una giornata a: Hermoso (Roma), Bondo (Monza)