L’argentino della Juventus sarà squalificato per due turni dopo il rosso a Monza: tornerà proprio per il derby del 15 ottobre

Di Maria è stato squalificato per due giornate: dunque la Juve lo ritroverà proprio per il derby del 15 ottobre. Tra gli allenatori una giornata a Mourinho, espulso per proteste, e una a Sarri, già diffidato.

A breve il servizio completo.