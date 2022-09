Oggi si pronuncia il giudice sportivo: Di Maria potrebbe saltare Torino-Juventus se squalificato per tre turni

Il Giudice sportivo emetterà oggi i suoi verdetti sulla settima giornata del campionato di Serie A. Tra le decisioni attese quella su Di Maria. L’argentino della Juve, espulso per una gomitata a Izzo, sarà ovviamente squalificato ma il tema riguarda il numero di giornate. Saranno come minimo due per quel fallo da reazione che in realtà – come spiegato a Dazn dall’ex arbitro Luca Marelli – è da considerarsi condotta violenta. Dunque Di Maria rischia di prenderne una in più, dipenderà anche dal referto: in quel caso non ci sarà per il derby col Toro in programma il 15 ottobre, proprio tra tre giornate.