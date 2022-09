Dionisi sta lavorando, in vista della sfida contro il Toro, in una situazione non facile con diversi giocatori fermi ai box

Manca sempre meno al match Torino-Sassuolo. Una partita dove si affronteranno due squadre ferite dato che entrambe, nell’ultima giornata di campionato che si è disputata, hanno rimediato una sconfitta. I granata in trasferta contro l’Inter e gli emiliani tra le mura amiche del Mapei Stadium contro l’Udinese. C’è da sottolineare che Alessio Dionisi contro i granata, oltre a Ruan Tressoldi squalificato, non avrà a disposizione diversi giocatori che sono infortunati: Hamed Junior Traorè, Mert Muldur, Gregorie Defrel e Domenico Berardi. Ma anche Martin Erlic è in dubbio e la sua situazione verrà monitorata di ora in ora. Infine, tra i neroverdi sarà a disposizione per il match contro il Toro Davide Frattesi. Il giocatore attualmente non è al meglio, dato che è uscito malconcio dalla sfida contro i bianconeri. La squadra di Ivan Juric sabato sera dovrà assolutamente approfittare di questa situazione difficile che stanno affrontando i neroverdi che, nonostante tutto, proveranno a mettere in difficoltà il Toro.