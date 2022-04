Partite gratis in diretta streaming, come vederle anche sullo smartphone

I tifosi del Toro che non riescono a seguire la squadra sul campo di casa o che non si possono concedere le trasferte hanno diverse possibilità di seguire le partite in diretta. Oltre ai servizi di streaming che detengono i diritti della Serie A, infatti ci sono delle soluzioni che uniscono, come si suol dire, l’utile al dilettevole. Tra questi vi sono anche i siti scommesse live, che ai propri iscritti offrono anche lo streaming gratis.

Chi non ha un abbonamento a pagamento alla piattaforma DAZN o ai canali Sky dedicati al calcio, non deve abbandonare l’idea di seguire le prossime gare del Torino, soprattutto nelle fasi finali del campionato. Per poter seguire la propria squadra del cuore vi sono varie soluzioni, che permettono di visualizzare le partite anche sul proprio smartphone. Inoltre tra i numerosi siti scommesse in tempo reale legali in Italia, vi sono diversi bookmakers che permettono non solo di puntare in real time con evento in corso, ma anche di seguire tutte le gare in diretta.

Tommaso Pobega esulta

Come fare per seguire i Granata gratis da computer o smartphone

Oltre a dare la possibilità di puntare in ogni momento della partita, anche nei minuti finali, il miglior sito scommesse live offre un altro grosso vantaggio ai propri iscritti. Infatti consente di poter visualizzare le varie gare in diretta streaming. Tutto avviene totalmente gratis, senza dover pagare un abbonamento ai vari contenuti. Si potrà scegliere tra bookmaker sicuri al 100% e dotati di licenza valida per l’Italia.

I tifosi del Toro possono seguire tutte le gare di proprio interesse. Per farlo, basta registrarsi a uno dei siti scommesse tempo reale legali in Italia. La registrazione è assolutamente gratuita, basta riempire un form con i propri dati personali e inviare una copia del documento di identità. Una volta completata questa procedura si potranno visualizzare tutti gli eventi in programma in diretta streaming, senza alcun obbligo di scommessa.

Infatti basta effettuare il login e cliccare sul tasto play che si trova accanto alle quote: si visualizzerà un piccolo schermo con la gara in tempo reale. Oltre al contenuto in streaming inoltre si avrà a disposizione il livescore della partita che riporta tutti i dati, e le statistiche dei bookmakers continuamente aggiornati rispetto a ciò che avviene in campo. Un’ottima fonte di informazioni per tenere il polso della partita, e magari informarsi in tempo reale su ciò che avviene su altri campi di gioco.

In questo modo gli eventi in diretta streaming possono essere seguiti anche dai propri dispositivi mobili. Infatti effettuando il login dallo smartphone e dal tablet si potrà avere accesso agli stesso contenuti. In pratica è possibile seguire il Torino in queste fasi finali del campionato ovunque ci si trova e completamente gratis.

App e servizi gratuiti di streaming

telecamera Serie A Sky Dazn

Per godersi le partite del Toro gratis senza dover pagare un canone mensile vi sono anche altre possibilità. Un’opzione è quella di utilizzare dei servizi offerti gratuitamente per periodi di tempo limitati. Uno di questi è quello di Mediaset. La durata del periodo gratis è di sette giorni con un abbonamento a Infinity+. Una volta compilati i vari campi si potranno visualizzare partite in programma di Coppa Italia e Champions League. Come abbiamo detto il periodo di prova gratuito è abbastanza breve, ma attivandolo al momento giusto potrà essere utile per seguire una partita particolarmente importante.

Un’altra possibilità completamente gratuita è quella di scaricare l’app RaiPlay che offre tutti i programmi dei canali Rai in diretta, e anche molti contenuti in modalità on demand. Anche se non trasmette le partite intere del Toro, Raiplay permette di visualizzare gli highlights di tutte le gare di serie A. Questi potranno essere visualizzati all’interno dei programmi 90° minuto, in diretta o on demand, e Tutto il calcio minuto per minuto.

Ovviamente sull’app si potranno seguire tutte le partite della nazionale, compresi i prossimi mondiali del Qatar. Chi non ama seguire le partite su schermi piccoli, potrà comunque utilizzare i servizi di RaiPlay anche su una normale smart tv.