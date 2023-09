Salta la prima panchina in Serie A: dopo la sconfitta per 7-0 contro la Roma, l’Empoli ha esonerato Paolo Zanetti

Dopo appena 4 giornate, è saltata la prima panchina in Serie A. Si tratta di quella dell’Empoli, ultima in classifica con 0 punti dopo un avvio molto difficile. La società guidata dal presidente Corsi aveva dato fiducia a Paolo Zanetti dopo le prime tre sconfitte, ma il 7-0 rifilato dalla Roma ha cambiato i piani, inducendo il club a modificare le carte. Esonerato, così, Zanetti, che dopo esser retrocesso con il Venezia due anni fa, nella scorsa stagione si era messo in mostra grazie soprattutto ai tanti giovani valorizzati.

Il comunicato del club

“Empoli Football Club rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Paolo Zanetti ed i suoi collaboratori Alberto Bertolini, Nicola Beati e Fabio Trentin.A mister Zanetti, protagonista della cavalcata che nella stagione passata ci ha condotto alla salvezza, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi. Al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”.