La Salernitana si prepara a sfidare il Torino nel posticipo di lunedì, ma dovrà farlo senza Boulaye Dia: ecco come cambia l’attacco

Fra poche ore Salernitana-Torino: la squadra di casa dovrà fare a meno del suo miglior attaccante, Boulaye Dia. Il senegalese è ormai diventato un vero e proprio caso, che sta turbando e non poco l’ambiente intorno a Paulo Sousa. Il giocatore non ha ancora fatto ritorno in città dopo l’infortunio subito in nazionale e non sarà sicuramente a disposizione contro gli uomini di Ivan Juric: come cambierà, dunque, l’attacco della Salernitana?

Come cambia l’attacco senza Dia

Senza l’ex Villareal la Salernitana perde tanto dal punto di vista offensivo. Il numero 10 è stato l’uomo migliore dei suoi nella passata stagione, con ben 16 reti realizzate al termine del campionato. Nell’ultima gara contro il Lecce Paulo Sousa ha schierato il suo sostituto naturale al centro del reparto offensivo, Erik Botheim. Il classe 2000, però, non è mai riuscito ad incidere realmente con la maglia granata: solo un gol per il norvegese durante la stagione 2022/2023. Un’alternativa può essere invece Ikwuemesi, attaccante nigeriano arrivato in estate dal Celje. L’allenatore gli ha però concesso solo 36′ minuti dall’inizio del campionato.