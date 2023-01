Sabato sera i granata saranno impegnati in trasferta contro la Fiorentina, i punti in campionato sono gli stessi per viola e granata

Non è ancora decollato il 2023 del Torino in campionato. Contro tre avversari alla portata (Verona-Salernitana e Spezia), è arrivato solo un punto. In Coppa Italia a San Siro è stata fatta un’impresa, ma ora è arrivato il momento di vincere anche in campionato. Appuntamento a sabato, alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina-Torino. Nella gara valida per la 19^ giornata di Serie A, i granata affronteranno gli uomini di Vincenzo Italiano, in una gara tutt’altro che semplice.

La stagione dei viola

Fiorentina che al momento in campionato ha gli stessi punti del Torino: 23. Mentre i granata hanno fatto 18 gol e ne hanno subiti 20, i viola ne hanno segnati 21 e subiti 24. Per entrambe le squadre 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Nelle prime 3 partite del nuovo anno, i viola hanno raccolto 4 punti. In casa hanno fatto 1-1 contro il Monza e vinto 2-1 contro il Sassuolo. L’ultima trasferta è stata invece amara, con la Roma che si è imposta per 2-0 con la doppietta di Dybala. Una sorta di parità assoluta tra le due squadre, ma la Fiorentina è stata anche impegnata in Conference League. Sono arrivati secondi nel girone A, a 13 punti alle spalle dell’Istanbul Basaksehir, qualificandosi per il playoff. In Coppa italia invece hanno superato gli ottavi battendo per 2-1 la Sampdoria in casa, e ai quarti affronteranno proprio il Toro, di nuovo in casa.

Gli indisponibili

Dodo è stato espulso contro la Roma, e salterà la sfida col Torino. Oltre a lui, saranno assenti per infortunio Sottil, Cabral, Martinez Quarta e Mandragora è in dubbio.