Nessun provvedimento per il Torino da parte del Giudice Sportivo, mentre Dodò della Fiorentina sarà squalificato

Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisoni dopo la 18^ giornata di Serie A. Nel Torino non ci sarà nessuna assenza in vista della partita contro la Fiorentina. Una giornata di stop per Dodò, per aver rimediato una “doppia ammonizione a causa di un comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Di seguito tutti i provvedimenti.

Gli squalificati del Giudice Sportivo

Calciatori espulsi

Una giornata a: Dodò (Fiorentina).

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Koopmeiners (Atalanta), Marin (Empoli) e Nikolaou (Spezia).