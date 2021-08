La Fiorentina come il Toro avrà voglia di rialzare la testa dopo il k.o. rimediato nella prima giornata di campionato

Sabato alle 20:45 i granata di Juric si ritroveranno contro la Fiorentina. Entrambe le squadre hanno iniziato il campionato nel peggiore dei modi, ovvero rimediando una sconfitta nella prima giornata. Il Toro nella sfida casalinga contro l’Atalanta, match terminato 1-2 in favore dei neroazzurri, con i granata che dopo essere riusciti ad agguantare il pareggio grazie a un gol di Belotti, sono stati beffati da Piccoli al 93’ minuto. Mentre la Fiorentina ha perso contro la Roma di Mourinho 3-1, con l’espulsione di Dragowski al 17’ minuto del primo tempo che sicuramente ha influenzato il match.

Fiorentina: si vede già la mano di Italiano

La Fiorentina come il Toro è una squadra che ha cambiato guida tecnica, in cerca di riscatto dopo diverse stagioni molto deludenti. Nonostante la sconfitta contro la Roma, la mano di Vincenzo Italiano sulla squadra viola si vede già (oltretutto dopo l’addio repentino di Gattuso), tanto da ricevere i complimenti di Mourinho al termine del match. La Fiorentina contro i giallorossi ha dato qualche segnale positivo, ovvero di una squadra che gioca bene e che ha già iniziato a mettere in pratica l’idea di gioco del proprio allenatore. Con la Fiorentina che paradossalmente ha sofferto di più in 10 contro 10 che in 11 contro 10, con l’espulsione di Zaniolo che ha ristabilito la parità numerica. Il tecnico viola già lo scorso anno alla guida dello Spezia aveva dimostrato di essere un allenatore molto ambizioso che cercherà di ferire il Toro dopo esserci riuscito già nello scorso campionato, riuscendo a raccogliere 4 punti contro i granata.

Italiano aspetta un terzino e intanto prova Milenkovic a destra

Intanto Italiano in attesa di un terzino destro dal mercato sta provando Nikola Milenkovic largo a destra. Ruolo che il difensore serbo aveva già ricoperto con Stefano Pioli nella stagione 2017-2018. Il difensore serbo è un giocatore al quale la squadra di Ivan Juric dovrà fare molta attenzione. Il difensore serbo ha anche rimediato un’ottima prestazione nel match contro la Roma, risultando uno dei migliori in campo, riuscendo a ferire anche la Fiorentina con la rete al 60’ minuto che ha riacceso per qualche istante le speranze dei viola. Il Toro però, dopo l’immeritata sconfitta contro l’Atalanta, dovrà farsi trovare pronto cercando di portare a casa i primi 3 punti del campionato appena iniziato.