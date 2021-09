Serie A / Il Genoa è stato ceduto al fondo americano 777 Partners. Il 14 settembre è previsto l’annuncio ufficiale

È tempo di cambiamenti in casa Genoa e, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ad attndere il club ci sarebbe proprio quello più imponente. Dopo 18 anni sotto la presidenza Preziosi, il club rossoblu passerà infatti sotto una gestione a stelle e strisce. I mesi scorsi sono stati intervallati da una trattativa giunta finalmente al termine grazie al consenso di ambo le parti. Il 14 settembre ci sarà infatti l’ufficialità del passaggio di proprietà al fondo statunitense 777 Partners, che vanta un capitale di 3 miliardi e che ha già mosso i primi passi nel calcio acquisendo il 10% del Siviglia. Enrico Preziosi potrebbe però non uscire del tutto di scena. Tra le possibilità prese in considerazione, c’è quella di mantenere l’imprenditore di Avellino all’interno ma come socio minoritario fino al 2024, per consentirgli di continuare a rappresentare il Genoa in Lega calcio.