All’Arechi Ribery accolto dal boato dei tifosi della Salernitana: il francese si prenota per il Torino domenica

Oltre 10000 all’Arechi: festa grande per la presentazione di Ribery, che questa mattina è arrivato nella città campana per la firma, pronto a mettersi a disposizione già per la prossima domenica. L’ex calciatore della Fiorentina indosserà la maglia numero sette: al boato del pubblico ha risposto così. “Voglio dire una cosa, sono molto contento di essere oggi qui con la mia nuova squadra, l’allenatore e il suo staff. Abbiamo tutti un obiettivo, centrare la salvezza. Darò il mio meglio per tutti voi, grazie a tutti“. E già mette nel mirino il Toro.