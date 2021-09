Dopo la pausa delle Nazionali il Toro affronterà la Salernitana, una partita che la squadra di Juric non potrà sbagliare

La Serie A, dopo essersi fermata per dare spazio alle Nazionali, è pronta a ripartire. Il Toro affronterà domenica pomeriggio, tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, la Salernitana. Una partita che Juric non vorrà assolutamente sbagliare anche se ha il grosso problema legato all’attacco dato che Zaza è infortunato, Belotti anche lui non è al meglio della condizione e la sua presenza contro la squadra campana è in forse. Inoltre con Sanabria che tornerà dal Sudamerica solo nella giornata di sabato. Intanto la squadra di Fabrizio Castori continua a preparare il match contro il Toro, galvanizzata dall’arrivo di Frank Ribery.

Toro attenzione a Ribery

La Salernitana vola sulle ali dell’entusiasmo dopo l’arrivo di Ribery. L’attaccante francese è stato presentato nella giornata di ieri allo stadio Arechi con 7000 tifosi accorsi per dare il benvenuto a Salerno all’ex giocatore della Fiorentina. Un’arma in più per Castori che fa sognare i tifosi della Salernitana che, in poche ore prima dell’arrivo del francese, avevano già esaurito i biglietti per la partita contro il Toro. La squadra di Juric dovrà stare molto attenta e non potrà concedere niente alla squadra campana perché un altro passo falso non sarà ammesso. Ma oltre a Ribery la difesa del Toro dovrà fare attenzione anche a Simy che già nella scorsa stagione era riuscito a segnare al Toro.



Anche la Salernitana si trova a 0 punti

Oltre all’entusiasmo per l’arrivo di un campione come Ribery, la squadra di Juric dovrà fare attenzione alla voglia di riscatto della Salernitana. Infatti, anche la squadra di Castori dopo le prime due giornate di campionato si trova con 0 punti. La squadra campana alla prima giornata ha perso 3-2 contro il Bologna in una partita molto combattuta e sicuramente condizionata dall’espulsione di Stefan Strandberg al 34’ minuto del primo tempo. Poi la sconfitta casalinga contro la Roma, con il match finito 0-4 in favore dei giallorossi. Domenica si preannuncia una bella partita con Toro e Salernitana che proveranno a rialzarsi.