Il Genoa vince ad Empoli e conquista 3 punti importantissimi, a Parma la spunta la squadra di casa che beffa il Monza in extremis

Il Genoa conquista tre punti cruciali nella lotta salvezza, battendo 1-2 l’Empoli al Castellani grazie alle reti di Badelj ed Ekuban. Un successo che non solo regala una boccata d’ossigeno ai rossoblù, ma li spinge al pari di Empoli e Torino in classifica, con 19 punti. La partita si è rivelata fondamentale, con il Genoa che riesce a gestire e portare a casa il match. Cruciale l’errore di Esposito dagli 11 metri poco dopo il vantaggio genoano, che poi dilaga ed è inutile la rete dell’1-2 proprio di Esposito. Questo risultato ha reso ancora più incerta la situazione nella zona bassa della Serie A.

Il Parma beffa il Monza

Anche il Parma, quest oggi, ha ottenuto una vittoria fondamentale in chiave salvezza, battendo il Monza 2-1 al Tardini grazie a un gol di Valenti al 98’. Una rete che ha il sapore di una vera e propria liberazione per gli emiliani, che avevano subito il pareggio di Pereira dopo essere passati in vantaggio con Hernani. Con questo successo, il Parma sale a quota 18 punti e supera il Lecce, fermo a 17, portandosi a un solo punto dalla zona di sicurezza, condivisa al momento da Genoa, Empoli e Torino, tutte a 19.

Monza in crisi: ultimi a 10 punti

Il Monza, con questa sconfitta, rimane fermo in fondo alla classifica con solo 10 punti. La situazione si fa sempre più difficile per la squadra brianzola, che non riesce a trovare la continuità necessaria per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. L’inaspettata vittoria del Parma complica ulteriormente la sua situazione, con la squadra di Bocchetti che conferma la piena crisi che sta passando. La lotta per la salvezza è entrata nel vivo e ogni punto ora è decisivo.