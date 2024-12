Fatale il pareggio contro la Roma: il club rossonero ha ufficializzato la separazione con l’allenatore portoghese

Salta un’altra panchina in Serie A, la sesta in questa prima parte di stagione, e stavolta la diretta interessata è una super big del campionato. Il Milan ha infatti esonerato Paulo Fonseca, dopo il pareggio contro la Roma. L’allenatore portoghese era in bilico già prima della partita, e secondo alcune voci neanche una vittoria sarebbe bastata per salvarlo. Ieri è arrivato l’annuncio del diretto interessato, questa mattina invece il comunicato ufficiale del club. Al suo posto arriverà un altro portoghese, Sergio Conceicao: l’ex Porto, che in passato ha giocato con Inter e Lazio in Italia, firmerà un contratto di 6 mesi.

Il comunicato del club

“AC Milan annuncia che Paulo Fonseca è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Maschile. Il Club esprime la sua gratitudine a Paulo per la sua grande professionalità e gli augura il meglio per i suoi impegni futuri”.