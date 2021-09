Preziosi ha venuto il Genoa al fondo USA 777 partners con sede a Miami, il club ligure cambia proprietà dopo 18 anni

Secondo quanto raccolto dal quotidiano Secolo XIX, Enrico Preziosi ha firmato questa mattina le carte per vendere il Genoa al fondo statunitense 777 Partners con sede a Miami e che detiene già il 6% del pacchetto azionario del Siviglia. Dunque Preziosi lascia la mano, dopo che aveva rilevato il Genoa nel 2003 riuscendo a mantenere in Serie A la squadra rossoblù dal 2007 ad oggi. Enrico Preziosi non manterrà nessuna quota societaria del Genoa ma ricoprirà un ruolo istituzionale, molto probabilmente per 3 anni. Finisce così una storia molto lunga durata quasi vent’anni tra Preziosi e il Genoa. Nelle prossime ore è previsto l’annuncio ufficiale della vendita del club e la presentazione della nuova proprietà.