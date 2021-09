Zaccagni salterà la partita contro il Toro a causa di un trauma distrattivo rimediato nel match contro il Cagliari

Una brutta notizia per la Lazio di Maurizio Sarri. Mattia Zaccagni è costretto al primo stop stagionale e sarà obbligato a saltare la sfida contro il Toro. Il giocatore biancoceleste, dopo la partita contro il Cagliari, ha riportato un trauma distrattivo e i tempi di recupero sono ancora da valutare. Questo il comunicato diramato dalla Lazio in merito all’infortunio muscolare di Zaccagni: “Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”.